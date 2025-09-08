Présidentielle 2025 en Côte d’Ivoire : 11 906 lieux de vote retenus

Au total, onze mille neuf cent six (11 906) lieux de vote ont été retenus pour l’élection présidentielle du samedi 25 octobre 2025, dont onze mille huit cent trente-cinq (11 835) en Côte d’Ivoire et soixante et onze (71) à l’étranger.

Cette organisation découlerait du décret n°2025-652 du 30 juillet 2025, signé par le président de la République, Alassane Ouattara. Le scrutin se tiendra dans vingt-cinq mille six cent soixante-dix-huit (25 678) bureaux de vote, répartis entre vingt-cinq mille trois cent soixante-dix (25 370) en Côte d’Ivoire et trois cent huit (308) à l’extérieur du pays.

Conformément à l’article 2 du décret, la Commission électorale indépendante (CEI) se réserve la possibilité de déplacer un ou plusieurs lieux de vote si nécessaire. Toujours selon le texte, les listes des bureaux de vote sont affichées dans les chefs-lieux de préfectures, sous-préfectures, communes ainsi qu’aux sièges des commissions électorales locales, avec l’appui des autorités préfectorales et municipales.

À l’étranger, ces listes sont consultables dans les représentations diplomatiques ou consulaires.