Présidentielle 2025 au Cameroun : suspense total avant les résultats officiels

Les Camerounais attendent avec impatience la proclamation officielle des résultats de l’élection présidentielle du dimanche 12 octobre 2025. Le Conseil constitutionnel a jusqu’au 26 octobre pour les publier, alors que des tendances contestées circulent déjà.

Selon le ministre de l’Administration territoriale, Atanga Nji Paul, le scrutin s’est déroulé dans le calme. Les 31 653 bureaux de vote du pays ont ouvert à 8h et fermé à 18h, mobilisant 8 010 464 électeurs, dont 3,7 millions de femmes et 4,3 millions d’hommes. À l’étranger, 108 bureaux ont permis à 34 411 Camerounais de la diaspora de voter.

Le ministère a déployé 5 575 observateurs nationaux et internationaux pour garantir la transparence du processus. Il a mis en garde contre toute publication de résultats non officiels sur les réseaux sociaux et rappelé que seul le Conseil constitutionnel est habilité à proclamer les scores définitifs.

Dimanche, l’Union pour le changement 2025 a affirmé qu’Issa Tchiroma Bakary serait le vainqueur, avec des scores estimés entre 60 et 80 % dans certains bureaux de vote. Le ministère a dénoncé ces annonces anticipées et signalé des affrontements à Garoua entre partisans de Tchiroma et forces de l’ordre.

La course à la présidence a opposé le président sortant Paul Biya (RDPC), candidat à un huitième mandat, à 12 autres candidats, dont Cabral Libii (PCRN), Joshua Osih (SDF) et Issa Tchiroma Bakary (FSNC). La candidature de Maurice Kamto (MRC) avait été invalidée par le Conseil constitutionnel.

Dans ce contexte de suspense, les électeurs et les candidats sont appelés au calme et au respect du processus légal en attendant la proclamation officielle.