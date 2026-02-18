Près de 20 ans après « Garçon », Koxie en tête de liste de Sarah Knafo dans le 14e à Paris
SOMMAIRE
- – Premier paragraphe optimisé pour Google Discover – N’invente pas – Style journalistique professionnel en français – Paragraphes aérés avec balises– Ajoute du contexte et des explications si nécessaire – Contenu 100% reformulé et original – Ne pas faire de la digression – NE PAS commenter ni analyser, juste informer – Format HTML ( , , ) – pas d’intertitre avant les trois premiers paragraphes – Ne génère pas de titre à l’article – Aucun intertitre avant les trois premiers paragraphes. – Interdiction formelle de toute conclusion journalistique. – Interdiction de tout paragraphe de clôture ou de synthèse. – Ne pas utiliser de formules standards de fin, notamment : « les investigations se poursuivent », « une enquête a été ouverte », « les autorités ont appelé », « les autorités ont exprimé leur solidarité », « la population est invitée », « les autorités ont promis », ou toute formulation équivalente. – Le texte doit s’arrêter immédiatement après la dernière information factuelle disponible. – Si le contenu source est insuffisant, arrête la génération sans ajouter de paragraphe final. IMPORTANT : Toute phrase assimilable à une conclusion, une projection ou un appel institutionnel est strictement interdite. CONTENU SOURCE À DÉVELOPPER :Il y a quelques mois, Zohran Mamdani a frappé fort en accédant à la tête de New York. Ancien rappeur connu sous le nom de Mr. Cardamom, il s’est taillé une place de choix dans la gauche démocrate grâce à un style direct et des idées sociales assumées. Durant les primaires, il capte l’attention avec une parole fluide et percutante. Bien avant son engagement politique, ses morceaux rendaient hommage à ses racines indiennes et à l’Ouganda, son pays de naissance. Sur scène comme face à Andrew Cuomo, il manie la formule avec la précision d’un artiste aguerri, rappelant l’efficacité d’un couplet signé Kendrick Lamar. Cependant, le passage du studio aux urnes ne constitue pas une première. D’autres figures ont déjà troqué les projecteurs musicaux pour l’arène publique. Aujourd’hui, c’est Koxie qui surprend en revenant sous le feu des projecteurs. Cette fois, elle ne reprend pas le micro pour rapper, mais s’affiche en femme politique, prête à écrire un nouveau chapitre loin des platines. Koxie, une icône du rap français
- Koxie débarque dans l’arène politique !
- De la musique à la politique : la rencontre qui change tout
Il y a quelques mois, Zohran Mamdani a frappé
fort en accédant à la tête de New York. Ancien rappeur connu sous
le nom de Mr. Cardamom, il s’est taillé une place
de choix dans la gauche démocrate grâce à un style direct et des
idées sociales assumées. Durant les primaires, il capte l’attention
avec une parole fluide et percutante. Bien avant son engagement
politique, ses morceaux rendaient hommage à ses racines indiennes
et à l’Ouganda, son pays de naissance. Sur scène comme face à
Andrew Cuomo, il manie la formule avec la
précision d’un artiste aguerri, rappelant l’efficacité d’un couplet
signé Kendrick Lamar.
Cependant, le passage du studio aux urnes ne constitue pas une
première. D’autres figures ont déjà troqué les projecteurs musicaux
pour l’arène publique. Aujourd’hui, c’est Koxie
qui surprend en revenant sous le feu des projecteurs. Cette fois,
elle ne reprend pas le micro pour rapper, mais s’affiche en femme
politique, prête à écrire un nouveau chapitre loin des
platines.
Koxie, une icône du rap français
Souvent associée à son tube culte des années 2000, « Garçon
si t »enlèves la cédille ça fait garcon, et gare aux cons ma
fille… », Koxie a marqué toute une génération. Née à
Neuilly-sur-Seine, elle a rapidement montré une attirance pour le
spectacle, entre cours de théâtre et hip-hop aux prestigieux
Cours Florent, avant de tenter sa chance aux
États-Unis. De retour en France, elle fonde l’école FAME en 1998,
tout en se lançant dans le cinéma avec “Les Mauvais
Joueurs” en 2005. Son single « Garçon » sort en 2007
et devient un phénomène instantané, tandis que son refrain
“Gare aux cons” résonne partout, accumulant plus de 2
millions de vues sur YouTube dès 2008.
Malgré ce succès fulgurant, l’artiste doit relever le défi du
rebond après un tube. Son album “Le Prince Charmant” et
son second single “Ma meilleure amie” ne rencontrent pas
le même engouement, mais l’artiste se réinvente vite. Elle explore
la web-série avec “Buzz-moi” en 2011, puis la radio de
2014 à 2017, d’abord sur “Virgin Tonic” aux côtés de
Camille Combal, puis sur NRJ avec Manu
Levy. Elle innove ensuite avec son podcast “À
Table” en 2019, rassemblant des personnalités comme
Jennifer Ayache et Justine
Fraïoli. Entre vie de famille et médias, Koxie construit
ainsi un parcours équilibré et créatif, loin du simple statut de
one-hit wonder.
Koxie débarque dans l’arène politique !
Koxie a prouvé qu’elle savait se réinventer à chaque étape de sa
carrière. Loin de rester prisonnière de son tube culte,
celle qui a adopté un nouveau look a su exploiter sa notoriété
pour explorer de nouveaux horizons, passant de la radio au coaching
en prise de parole et communication après 2017. Son parcours
illustre parfaitement les défis et opportunités auxquels
sont confrontés les artistes dans l’industrie du divertissement
moderne, et démontre une capacité d’adaptation rare et
impressionnante.
Aujourd’hui, l’interprète de Prince Charmant franchit
un nouveau cap en se lançant en politique. D’après Paris Match
France, elle sera tête de liste dans le XIVe arrondissement à
Paris aux prochaines municipales, derrière Sarah
Knafo. Cette candidature sans étiquette lui permet de
faire une percée rapide dans les sondages et de se positionner
comme une figure incontournable du second tour. Une nouvelle étape
surprenante mais logique pour cette quadragénaire habituée à se
réinventer.
De la musique à la politique : la
rencontre qui change tout
Laura Cohen alias Koxie raconte comment tout a commencé il y a
un an, lorsqu’elle a contacté Sarah Knafo via Instagram. « J’ai
contacté Sarah Knafo il y a un an parce que je suis coach en prise
de parole et que je trouvais les siennes brillantes »,
confie-t-elle. Ce premier message a donné lieu à un long échange
puis à une rencontre où les deux femmes ont surtout parlé de leur
vie personnelle. « Nous nous sommes parlé de nos vies, comme
deux femmes. On s’est appréciées. Nous avons peu abordé la
politique », ajoute-t-elle, tout en soulignant son admiration
pour le pragmatisme et la clarté des propositions de
la compagne d’Eric Zemmour. Quelques mois plus tard, la
trentenaire se lance officiellement dans la course au fauteuil de
maire et propose à l’ex-chanteuse de porter ses messages
publiquement. La coach accepte sans hésiter, voyant dans le
XIVe arrondissement un choix évident, lié à ses souvenirs
d’adolescence et à ses premiers pas dans la musique et le
spectacle.
Cette nouvelle collaboration a rapidement attiré l’attention et
déclenché une vague de réactions sur la toile X. Les internautes
n’ont pas manqué de commenter la décision de Koxie, certains
critiquant ses choix politiques ou l’associant à un cercle
restreint, tandis que d’autres pointent du doigt des polémiques
autour de Sarah Knafo. Malgré ces critiques, la coach souligne son
engagement et sa motivation : « Quand elle m’a demandé si
j’aimerais porter ses messages publiquement à ses côtés, je lui ai
répondu que oui ». Une alliance inattendue qui transforme
l’ancienne chanteuse en figure active d’une campagne
municipale très suivie.
