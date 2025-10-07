Premier voyage de Léon XIV en Turquie puis au Liban fin novembre

En Brève

Le Vatican a annoncé mardi 7 octobre que le pape Léon XIV se rendra en Turquie puis au Liban du 27 novembre au 2 décembre pour son premier voyage à l’étranger depuis son élection en mai. Le pape américain, âgé de 70 ans, est attendu du 27 au 30 novembre à Iznik (nord-ouest de la Turquie) pour un événement religieux, puis au Liban du 30 novembre au 2 décembre, a précisé Matteo Bruni, directeur du service de presse du Vatican.

