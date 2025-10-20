Premier League: Jurgen Klopp n’exclut pas un retour à Liverpool

Jürgen Klopp, aujourd’hui dirigeant chez Red Bull, laisse la porte entrouverte à un possible retour sur le banc de Liverpool, malgré son retrait du coaching.

LA SUITE APRÈS CETTE PUBLICITÉ

L’ancien entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp, a évoqué la possibilité d’un retour en Premier League, tout en affirmant que le métier d’entraîneur ne lui manquait pas pour l’instant. Parti d’Anfield à l’été 2024 après neuf saisons riches en succès, l’Allemand de 58 ans, remplacé depuis par Arne Slot, avait expliqué sa décision par une profonde fatigue accumulée au fil des années. Désormais directeur mondial du football pour Red Bull, Klopp savoure une nouvelle forme d’implication dans le sport.

Interrogé sur le podcast Diary of a CEO à propos d’un éventuel retour sur un banc anglais, il a répondu avec un brin de malice : « J’ai dit que je n’entraînerais plus jamais une équipe en Angleterre, ce qui signifie que si c’est Liverpool, théoriquement, c’est possible. » Avant de préciser : « Je ne sais pas exactement, mais j’adore ce que je fais en ce moment. Le coaching ne me manque pas ; je le fais maintenant, mais différemment. »



