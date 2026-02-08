Premier League (J25) : Liverpool – Manchester City, un choc indécis

Le rendez-vous le plus attendu du week-end en Premier League se joue ce dimanche à Anfield : Liverpool reçoit Manchester City, coup d’envoi prévu à 16h30 GMT. Cette affiche pourrait peser lourd dans la lutte pour les premières places du championnat anglais.

Après une série compliquée, les joueurs d’Arne Slot semblent avoir relancé la dynamique. Qualifiés pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, ils ont surtout signé un retentissant 4-1 contre Newcastle en championnat. Sixièmes au classement, les Reds restent en embuscade pour une place dans le top 4, à cinq points de Manchester United, quatrième.

De leur côté, les Citizens abordent la rencontre avec l’impression d’être impliqués sur tous les tableaux. En plus d’un parcours en Ligue des champions et en FA Cup, ils disputeront la finale de la Carabao Cup. Pourtant, sur le plan national, Pep Guardiola et son groupe connaissent quelques difficultés : City occupe la deuxième place, mais accuse déjà près de six points de retard sur le leader Arsenal.

Anfield, un terrain peu propice aux visiteurs

Si Manchester City a infligé un 3-0 à Liverpool lors du match aller en novembre, une tournée victorieuse à Anfield reste rare pour les Sky Blues. Historiquement, ils ne se sont imposés que deux fois lors de leurs 38 dernières visites (enregistrant 12 nuls et 24 défaites), un fait statistique qui pourrait jouer en faveur des locaux dimanche. City pourrait néanmoins viser un exploit particulier : réaliser un doublé en championnat face à Liverpool, une chose qui ne s’est pas produite depuis la saison 1936-1937.