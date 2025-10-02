Poutine constate la militarisation de l’Europe et promet une riposte

En Brève

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré, jeudi 2 octobre depuis Sotchi, que la Russie suivait « la militarisation croissante de l’Europe » et promettait une « réponse aux menaces », alors que les pays européens multiplient leurs investissements militaires depuis l’attaque du Kremlin contre l’Ukraine en 2022. « La réponse aux menaces sera, pour le moins, très convaincante. Je dis bien la réponse. Nous n’avons nous‑même jamais initié une confrontation militaire », a-t-il affirmé lors d’un forum, soulignant la vigilance de Moscou face à l’accroissement des capacités militaires européennes.