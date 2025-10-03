Pour l’ONU, la zone de sécurité dans le sud de Gaza est une «farce»

En Brève

Les Nations unies ont déclaré, vendredi 3 octobre, qu’aucun refuge sûr n’existe pour les Palestiniens contraints de fuir la ville de Gaza, qualifiant de «lieux de mort» les zones de sécurité désignées par Israël dans le sud. «L’idée d’une zone de sécurité dans le sud est une farce», a affirmé James Elder, porte-parole de l’Unicef, s’exprimant depuis Gaza devant des journalistes à Genève. Selon ses déclarations, relayées par l’AFP, des bombardements s’abattent «avec une prévisibilité effrayante» dans le sud, les écoles utilisées comme abris temporaires sont régulièrement réduites en ruines et les tentes sont fréquemment visées par des attaques aériennes.