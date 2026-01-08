Accueil En Brève Pour la Russie, toute présence militaire occidentale en Ukraine est une «cible légitime»

Pour la Russie, toute présence militaire occidentale en Ukraine est une «cible légitime»

La Russie a averti jeudi qu’elle considérerait toute présence occidentale en Ukraine comme une «cible légitime» pour ses forces armées, en réaction à l’annonce des Européens de leur intention de déployer des milliers de soldats dans ce pays après la guerre. Dans un communiqué, la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, a déclaré : «Toutes ces unités et installations seront considérées comme des cibles militaires légitimes pour les forces armées de la Russie. Ces avertissements ont été répétés à plusieurs reprises au plus haut niveau et restent d’actualité.»