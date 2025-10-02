Pour la première fois, la Corée du Sud assume sa responsabilité dans des adoptions abusives

En Brève

Ce jeudi 2 octobre, la Corée du Sud a reconnu pour la première fois la responsabilité de l’État dans l’adoption abusive de dizaines de milliers d’enfants envoyés à l’étranger « via » des pratiques parfois frauduleuses durant des décennies, a rapporté l’AFP. Dans un communiqué cité par l’agence de presse, le président Lee Jae‑myung a déclaré : « L’État n’a pas pleinement assumé ses responsabilités. Au nom de la République de Corée, j’adresse mes sincères excuses et mes mots de réconfort aux personnes adoptées à l’étranger, à leurs familles ainsi qu’à leurs familles biologiques qui ont enduré des souffrances. »