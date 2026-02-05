Portugal : une commune frappée par les inondations reporte le second tour de l’élection présidentielle

La municipalité d’Alcácer do Sal, l’une des localités les plus gravement touchées par les inondations au Portugal, a annoncé jeudi 5 février son souhait de décaler d’une semaine le second tour de la présidentielle prévu ce week-end, a indiqué la maire Clarisse Campos à l’agence Lusa. Cette décision fait suite aux dégâts causés par la tempête Leonardo.

Située dans le district de Setúbal, à environ cent kilomètres au sud de Lisbonne, Alcácer do Sal a subi des crues importantes après des pluies persistantes. Le cours du Sado a débordé, conséquence des fortes précipitations liées tout autant à Leonardo qu’à la tempête Kristin, qui frappent la région depuis le 28 janvier.

En visite sur place jeudi matin, le chef de l’État sortant Marcelo Rebelo de Sousa a évoqué la possibilité pour les municipalités affectées d’ajuster le calendrier électoral en raison des intempéries. Il a précisé que la compétence de reporter le scrutin revenait aux autorités locales et non au gouvernement central.

Calendrier électoral et adversaires

Le second tour, initialement fixé au 8 février, doit opposer le modéré socialiste Antonio José Seguro au leader de l’extrême droite portugaise, André Ventura. Ces deux candidats s’étaient qualifiés après le premier tour du 18 janvier, respectivement en première et deuxième position. Le report envisagé par Alcácer do Sal pourrait entraîner des ajustements logistiques pour la tenue du vote dans cette commune sinistrée.