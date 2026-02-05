Portugal : le second tour de la présidentielle confirmé pour le 8 février

Jeudi 5 février, l’instance chargée des scrutins au Portugal a annoncé que le second tour de la présidentielle maintiendrait la date prévue, dimanche, malgré les perturbations causées ces derniers jours par des intempéries dans le pays.

Dans un communiqué, la Commission nationale des élections (CNE) a rappelé que le cadre juridique portugais n’autorise pas le report général des consultations électorales sur l’ensemble du territoire. Cette précision intervient après qu’André Ventura, candidat positionné à l’extrême droite, a demandé le décalage du duel face au socialiste Antonio José Seguro.

Les récentes conditions météo ont entraîné des désordres locaux, mais la CNE a jugé impossible, au regard de la loi, de repousser la date du second tour à l’échelle nationale. Le maintien du scrutin laisse donc les électeurs appelés aux urnes malgré les difficultés que certains ont connues pour se déplacer ou pour assurer le bon déroulement des opérations.

Ce face-à-face final entre Ventura et Seguro conserve ainsi la date initialement fixée, la décision officielle closant la polémique autour d’une éventuelle suspension générale du vote et confirmant la tenue du rendez-vous électoral dimanche.