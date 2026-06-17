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Portugal 1-0 RD Congo : Neves lance le Portugal

João Neves a marqué dès la 6e minute pour le Portugal, servi par Pedro Neto, et a débloqué le match face à la RD Congo. Alors que le score était encore de 0-0, cette réalisation porte le tableau d’affichage à 1-0 pour les Portugais dans ce début de rencontre.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Portugal VS RD Congo, le 17/06/2026 18:00, stade NRG Stadium
Illustration editoriale generee par IA.
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Cette ouverture du score place immédiatement le Portugal en position favorable. La RD Congo se retrouve menée après seulement six minutes, dans un scénario qui change vite l’équilibre comptable du match. À 1-0, l’avantage est désormais portugais, avec un but précoce qui oblige l’équipe congolaise à courir après l’égalisation.

Ce but intervient dans un match de la Phase de groupes de la Coupe du monde 2026, au sein du Groupe K. La rencontre entre le Portugal et la RD Congo se dispute au NRG Stadium, cadre confirmé de cette affiche. Pour le Portugal, ce départ au score donne une première direction claire à la partie.

Portugal
Mi-temps NRG Stadium
RD Congo
17/06/2026 18:00 Groupe K
Résumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 6'But - J. Neves1-0Portugal · Passe : P. Neto
  2. 13'Carton jaune - B. SilvaPortugal, 13e
  3. 32'Carton jaune - C. MbembaRD Congo, 32e
  4. 45+5'But - Y. Wissa1-1RD Congo · Passe : A. Masuaku
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EquipeJGNPBPBCDiffPts
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RD Congo00000000
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