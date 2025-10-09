Porto-Novo: Dagbégnon Raymond Koupagnon nommé deuxième adjoint au maire

Le Conseil communal de Porto-Novo a procédé, ce jeudi 9 octobre 2025, à l’installation de Dagbégnon Raymond Koupagnon au poste de deuxième adjoint au maire.

Cette désignation intervient lors de la sixième session extraordinaire de l’année du Conseil communal, tenue au siège de la mairie. L’information émane de la cellule de communication de la mairie.

L’installation s’est déroulée en présence du chargé de mission de la préfecture de l’Ouémé, mandaté par le préfet Marie Akpotrossou, pour représenter l’autorité préfectorale.

Koupagnon, jusqu’à présent conseiller communal, a été désigné par l’Union Progressiste Le Renouveau (UP-R), avant d’être confirmé par arrêté préfectoral. Il succède à Alin Tozo, qui avait été destitué après une condamnation judiciaire.

L’équipe municipale dirigée par le maire Charlemagne Yankoty voit ainsi sa composition renforcée, à un moment où la gestion locale et la stabilité administrative restent des enjeux importants pour Porto-Novo