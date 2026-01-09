Portland (États-Unis) : deux personnes blessées par des tirs de la police aux frontières (police locale)
Deux personnes ont été blessées jeudi 8 janvier 2026 par des tirs de la police aux frontières à Portland, a annoncé la police municipale de cette ville de l’Oregon, sur la côte ouest des États‑Unis. Dans un communiqué, la police a précisé que deux personnes avaient été hospitalisées à la suite de la fusillade impliquant des agents fédéraux, information confirmée par le FBI qui a reconnu l’implication de la police aux frontières. L’incident intervient dans un contexte national tendu, après qu’une femme de 37 ans a été abattue mercredi à Minneapolis par un agent fédéral de la police de l’immigration.
1 min de lecture
Benin Web TV 2.0 est disponibleVous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction.Rejoindre Maintenant
Commentaires