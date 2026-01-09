Accueil En Brève Portland (États-Unis) : deux personnes blessées par des tirs de la police aux frontières (police locale)

Portland (États-Unis) : deux personnes blessées par des tirs de la police aux frontières (police locale)

Deux personnes ont été blessées jeudi 8 janvier 2026 par des tirs de la police aux frontières à Portland, a annoncé la police municipale de cette ville de l’Oregon, sur la côte ouest des États‑Unis. Dans un communiqué, la police a précisé que deux personnes avaient été hospitalisées à la suite de la fusillade impliquant des agents fédéraux, information confirmée par le FBI qui a reconnu l’implication de la police aux frontières. L’incident intervient dans un contexte national tendu, après qu’une femme de 37 ans a été abattue mercredi à Minneapolis par un agent fédéral de la police de l’immigration.