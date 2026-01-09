Pont Mali–Burkina détruit, tirs près de l’aéroport de Bamako-Sénou
Un pont situé à la frontière entre le Mali et le Burkina Faso, reliant Benena côté malien et Djibasso côté burkinabè, a été détruit le 8 janvier 2026. À ce stade, aucune revendication n’a été formulée, mais des sources locales contactées par RFI attribuent l’attaque aux jihadistes du JNIM. Par ailleurs, des échanges de tirs ont été signalés dans la nuit de jeudi dans la zone de l’aéroport de Bamako-Sénou : selon RFI, un poste de gendarmerie aurait été visé, les forces maliennes auraient repoussé l’attaque et tué un assaillant. L’armée malienne n’a pas communiqué sur ces incidents et n’a pas donné suite aux sollicitations de RFI.
