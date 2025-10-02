Plus de 400 militants de la flottille pro-Gaza détenus, selon un responsable israélien

En Brève

Jeudi 2 octobre, les forces navales israéliennes ont arrêté plus de 400 militants pro-palestiniens à bord de 41 navires d’une flottille d’aide destinée à la bande de Gaza, a indiqué un responsable israélien. La marine a précisé avoir déjoué, au terme d’une opération d’environ douze heures, une tentative d’incursion à grande échelle menée par des centaines de personnes qui avaient annoncé leur intention de violer le blocus maritime légal imposé à la bande de Gaza. Les personnes interpellées ont été transférées au port d’Ashdod et prises en charge par la police israélienne.