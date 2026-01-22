Pluies torrentielles en Grèce : deux morts

Deux personnes ont perdu la vie mercredi 21 janvier lors d’un épisode violent d’intempéries qui a frappé la Grèce, notamment la région d’Athènes, selon les autorités. Un garde-côtes est décédé « dans l’exercice de ses fonctions » à Astros, a indiqué le ministre de la Marine marchande, Vassilis Kikilias, dans un message publié sur le réseau X. Une autre victime, une habitante, est également morte au cours des mêmes intempéries.

Bilan humain et interventions d’urgence

Les services de secours et les forces de l’ordre ont été mobilisés pour assurer les secours et dégager les axes les plus touchés. Les autorités locales ont communiqué sur l’ampleur des opérations de sauvetage et sur la prudence à observer, rappelant que les conditions demeuraient dangereuses en raison des pluies continues et des vents violents.

Zones affectées, dégâts matériels et mesures prises

La ville côtière d’Astros, située à l’est de la péninsule du Péloponnèse, a été particulièrement affectée. Cette banlieue, dont le territoire combine relief montagneux et littoral, a vu certaines rues se transformer en véritables torrents de boue, jonchées de pierres et de débris, selon des images diffusées par l’AFP. Le front de tempête, qui se déplaçait vers l’est à travers le pays, a engendré des rafales dépassant les 100 km/h, causant des perturbations et des dommages importants.

En raison de la violence des éléments, les autorités ont décidé la fermeture des établissements scolaires à Athènes ainsi que dans l’ouest et le sud du pays pour la journée, mesure destinée à limiter les déplacements et à protéger les populations. Des perturbations du trafic routier et des dysfonctionnements dans certains réseaux de services publics ont également été signalés par les responsables locaux.

Les garde-côtes, services municipaux et équipes de protection civile sont restés en alerte pour évacuer les personnes en danger, sécuriser les zones vulnérables et rétablir au plus vite les accès aux routes encombrées par les coulées de boue. Les autorités ont appelé à la vigilance, en particulier dans les secteurs littoraux exposés aux fortes houles et sur les pentes montagneuses susceptibles de glissements.

Sur le plan météorologique, les services grecs ont expliqué que la conjonction de pluies torrentielles et de vents soutenus avait créé des conditions propices aux inondations rapides et aux dégâts matériels. Ces épisodes hivernaux intenses, fréquents dans le bassin méditerranéen, nécessitent souvent des réponses coordonnées entre administrations locales, forces de secours et services maritimes.

Pour les pays riverains de la Méditerranée, y compris plusieurs États d’Afrique du Nord, ce type d’événement rappelle l’importance des systèmes d’alerte précoce et de préparation aux risques hydrométéorologiques, ainsi que la nécessité de renforcer la résilience des infrastructures côtières et des communautés exposées.

Les autorités grecques poursuivent l’évaluation des dommages et les opérations de nettoyage. Un bilan plus complet des pertes matérielles et humaines est attendu dans les prochaines heures, au fur et à mesure de la stabilisation des conditions météorologiques et de l’accès aux zones les plus touchées.