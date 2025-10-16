Piqué : « Neymar aurait pu gagner le Ballon d’Or s’il était resté au Barça »

Gerard Piqué est revenu sur le départ de Neymar du FC Barcelone en 2017, estimant que le Brésilien aurait pu remporter le Ballon d’Or s’il avait prolongé son aventure en Catalogne.

LA SUITE APRÈS CETTE PUBLICITÉ

Parti au Paris Saint-Germain pour un transfert record de 222 millions d’euros, Neymar avait alors bouleversé le marché mondial. Pour Piqué, ce choix a freiné l’élan d’un joueur qui avait tout pour régner sur le football mondial.

« Je suis convaincu qu’il méritait un Ballon d’Or. Je pense qu’aller au PSG lui a fait du mal. On a essayé de le convaincre de rester, on a tout fait », a confié l’ancien défenseur du Barça dans le podcast PodPah.

« Tout le monde pensait qu’il allait rester, même moi, mais tout semblait déjà décidé. Malgré tout, il a eu une carrière incroyable. »

Entre 2013 et 2017, Neymar a formé avec Lionel Messi et Luis Suárez le redoutable trio “MSN”, menant le FC Barcelone à un triplé historique en 2015. Après son passage à Paris, le Brésilien a rejoint Al-Hilal en 2023 avant de revenir dans son club formateur, Santos, en 2025.