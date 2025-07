Pigier Entrepreneurship Challenge 2025: Cinq étudiants primés pour leurs projets innovants

- Publicité-

L’hôtel Noah Garden de Cotonou a vibré au rythme de la grande finale du PIGIER ENTREPRENEURSHIP CHALLENGE (PECH) le 4 juillet 2025. Cette compétition, portée par l’Incubateur de Pigier Bénin, vise à promouvoir l’entrepreneuriat étudiant. Cinq projets innovants ont été primés au terme d’un processus de sélection rigoureux parmi plus de 200 candidatures.

PIGIER ENTREPRENEURSHIP CHALLENGE (PECH) 2025 est une initiative de l’Incubateur de Pigier Bénin. Il a pour objectif d’encourager les apprenants à embrasser l’entrepreneuriat et leur offrir un accompagnement concret dans la réalisation de leurs projets.

La première édition a été marquée par la participation de plus de 200 candidats, dont 12 finalistes qui se sont affrontés lors de cette finale devant un jury composé de banquiers, de spécialistes de start-up et d’entrepreneurs chevronnés.

Dans son allocution d’ouverture, le Directeur Franchisé de Pigier Bénin, Vihotogbé Victor Assogba, a partagé l’origine de ce projet. « C’est lors d’un voyage à l’extérieur, en décembre 2024, que j’ai rassemblé mes équipes pour concrétiser cette idée », a-t-il confié.

« L’objectif était d’amener nos apprenants à créer leurs propres solutions et à s’insérer différemment sur le marché. »

Il a salué l’engagement des coaches et des parents : « Sans vous, nous n’aurions pas pu arriver ici », a-t-il reconnu. « Les parents ne doivent pas seulement soutenir leurs enfants dans leurs études, mais aussi dans leurs rêves et leurs ambitions entrepreneuriales », a-t-il souligné.

Le Directeur Franchisé de Pigier Bénin a également rappelé que l’entrepreneuriat n’est pas une aventure facile. « L’entrepreneur ne dort pas avant 3 heures du matin, mais avec le soutien de leur entourage, les jeunes iront plus loin », a-t-il affirmé.

Dans son discours inaugural, le Directeur des études de Pigier Bénin a souligné l’évolution des mentalités au sein de la jeunesse béninoise.

« Il y a environ 15 ans, la plupart des apprenants rêvaient de devenir des salariés, dans le secteur privé ou dans l’administration, voire des banquiers parce qu’on croyait qu’il y avait beaucoup d’argent dans ce secteur », a-t-il déclaré. Avant d’ajouter : « Aujourd’hui, la tendance s’est inversée. La majorité veut devenir des entrepreneurs. Cela témoigne d’un changement profond de mentalité. »

Le Directeur des études a expliqué que ce changement nécessite un encadrement sérieux. « Vouloir entreprendre est une chose, se lancer dans l’aventure entrepreneuriale en est une autre », a-t-il martelé.

Pour combler ce fossé, Pigier Bénin a mis en place des initiatives telles que des incubations, des week-ends Zaltop et des conférences. Le PECH en est l’une des principales vitrines. « Cette compétition vise à révéler la créativité de nos apprenants et à leur apporter un accompagnement technique et financier », a-t-il souligné.

Un processus rigoureux de sélection

Le concours, lancé en janvier 2025, a suscité un fort engouement. Sur plus de 220 projets déposés, 12 projets ont été retenus après plusieurs phases d’élimination. « Les finalistes ici présents ont traversé plusieurs étapes difficiles, ont confronté leurs idées à leurs pairs et ont défendu leurs projets devant les jurys », a-t-il précisé. Tous les finalistes bénéficient désormais d’un accompagnement d’un an au sein de l’incubateur de Pigier Bénin. Les lauréats ont reçu également un soutien financier allant de 500.000 à 1.500.000 FCFA.

Au nom des coaches, Auguste Kora a salué la détermination des finalistes. « Les douze projets que vous allez découvrir ce soir sont le fruit d’un travail acharné », a-t-il déclaré. Il a reconnu que certains candidats ont abandonné en cours de route.

« Ceux qui sont là aujourd’hui sont ceux qui ont tenu bon malgré les difficultés. »

Il a encouragé les jeunes à persévérer et a rappelé que Pigier Bénin est une école d’innovation. « Une organisation qui n’évolue pas est appelée à disparaître », a-t-il martelé. Avant de conclure : « Nous avons besoin de partenaires pour faire grandir cette initiative et offrir encore plus d’opportunités aux futurs entrepreneurs. »

Le ministère de l’Enseignement supérieur soutient le PECH

Sylvie de Chacus, Conseillère technique à l’entrepreneuriat du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a transmis les félicitations de la Ministre Eléonore Yayi Ladékan. « Madame la ministre m’a chargé de vous adresser ses chaleureuses salutations et de saluer cette belle initiative », a-t-elle déclaré.

La représentante du ministère a salué le PECH comme « une formidable vitrine de talents et d’idées audacieuses », et a réaffirmé l’engagement du gouvernement à soutenir l’entrepreneuriat étudiant. « Le statut d’étudiant entrepreneur, instauré en juin 2024, est une avancée majeure », a-t-elle précisé.

Sylvie de Chacus a encouragé Pigier Bénin à continuer dans cette dynamique. « L’esprit entrepreneurial doit être cultivé dans toutes les universités, publiques comme privées », a-t-elle insisté.

Un jury attentif et exigeant

Eric Emmanuel Adjovi, Président du jury et Directeur Général de MAG H Conseil, a félicité tous les finalistes pour la qualité des projets présentés. « Aucun des projets que nous avons vus n’est invendable », a-t-il déclaré. « Ce qui fait une entreprise, c’est le client. Votre priorité doit être de trouver votre premier client et de vous adapter au marché », a-t-il conseillé.

Il a également souligné l’importance de respecter les normes et les réglementations. « L’économie sera de plus en plus encadrée, surtout pour les produits de consommation », a-t-il précisé. Il a encouragé les jeunes à ne pas attendre la perfection avant de se lancer : « Lancez vos produits, testez le marché, améliorez-vous. »

Les autres membres du jury ont confirmé ces propos en exhortant les candidats à postuler à d’autres concours et à poursuivre leurs projets. « Vous êtes déjà des entrepreneurs accomplis. Ce n’est qu’une première étape », a martelé un membre du jury.

Des lauréats primés

Au terme des présentation, cinq lauréats du PECH 2025 ont été proclamés. Il s’agit de :

Find Mechanic – 1er Prix (1.500.000 FCFA) Noukpikplon – 2ème Prix (1.200.000 FCFA) Youssi Juice – 3ème Prix (1.000.000 FCFA) HxS Agro – 4ème Prix (700.000 FCFA) Terre Nourricière – 5ème Prix (500.000 FCFA)

Au nom des lauréats, le porte-parole des lauréats a exprimé leur gratitude. « Nous remercions nos parents, nos coaches, nos directeurs et tous ceux qui nous ont soutenus pour concrétiser nos projets », a déclaré le vainqueur et porteur du projet Find Mechanic. Avant de conclure avec une note d’humour et de détermination : « Nous vous promettons qu’aucune panne ne sera synonyme de stress à l’avenir. ».

Le PECH 2025 aura non seulement révélé des talents, mais aussi contribué à renforcer la culture entrepreneuriale chez les jeunes apprenants. La direction de Pigier Bénin a d’ores et déjà annoncé son ambition de renforcer l’accompagnement financier et d’élargir la portée de la compétition lors des prochaines éditions.