Pierres ornementales: Salami Chabi Sika, ce jeune qui fait rayonner le Bénin dans le BTP sous-régional

En trois ans à peine, Salami Chabi Sika a réussi à s’imposer comme un acteur majeur des pierres ornementales au Bénin et dans la sous-région. À travers son agence Accès Service et la plateforme pierre-benin.com, il valorise les ressources minérales locales et développe une filière encore peu exploitée.

Trois ans. C’est le temps qu’il a suffi à Salami Chabi Sika pour se faire un nom dans un secteur aussi discret que stratégique : celui des pierres ornementales. De Cotonou à Porto-Novo, de Natitingou à Kara, en passant par Lomé, ce jeune béninois né en 1997 à Béroubouay multiplie les projets de revêtement, d’aménagement et de décoration à base de pierres locales.

Diplômé en sciences sociales et formé dans l’hôtellerie, n’a pourtant rien d’un géologue de formation. Mais porté par une vision claire et un goût prononcé pour l’esthétique et le design architectural, il fonde en 2022 l’Agence Accès Service, bientôt suivie de la plateforme pierre-benin.com, vitrine numérique de ses produits.

Depuis, son entreprise a exécuté plus d’une centaine de projets, aussi bien au Bénin qu’à l’international, notamment au Togo et au Niger. Habillages de façades, revêtement de sols, aménagements d’espaces privés ou publics … ses pierres s’invitent dans les chantiers des particuliers comme dans ceux des institutions.

Un secteur à fort potentiel encore sous-exploité

Le Bénin dispose d’un important gisement de pierres ornementales notamment marbres, granites, quartzites, migmatites, cristallines, graviers… Pourtant, seule une petite partie de ces ressources est exploitée. Les granites et quartzites dominent le marché de la construction, mais les autres roches décoratives peinent à trouver preneurs, faute de structuration de la filière.

C’est à cette faiblesse que tente de répondre Accès Service. En investissant dans l’extraction, la transformation et la commercialisation des pierres locales, l’entreprise ambitionne de faire du Bénin une référence africaine dans ce domaine encore peu exploré. Pour le promoteur, il ne s’agit pas seulement d’affaire, mais de patrimoine et de développement économique local.

« Nous avons des ressources qui méritent d’être connues et utilisées chez nous, plutôt que d’importer des matériaux à fort coût », insiste-t-il souvent dans ses prises de parole.

Une ambition continentale

Avec pierre-benin.com, Salami Chabi Sika vise désormais un marché plus large. Sa plateforme permet aux clients, artisans, décorateurs et promoteurs immobiliers de découvrir les produits, comparer les modèles, et passer commande à distance. Le tout avec un souci de transparence et de professionnalisme revendiqué par l’équipe.

Le jeune entrepreneur Salami Chabi Sikaveut désormais faire évoluer la perception des pierres ornementales locales et construire une véritable chaîne de valeur, depuis les carrières jusqu’aux projets de grande envergure. À terme, son objectif est clair : positionner le Bénin comme un acteur continental dans l’exportation de pierres ornementales.