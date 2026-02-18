Pierre Palmade payait 200 euros par jour aux hommes qu’il faisait venir chez lui

Pierre Palmade sortira de prison le 27 février 2026, trois ans après l’accident de la nuit du 10 février 2023 au cours duquel il a blessé trois personnes, dont une femme enceinte qui a ensuite perdu son enfant. L’humoriste avait été reconnu coupable d’avoir conduit sous l’emprise de stupéfiants et condamné à cinq ans d’emprisonnement, dont deux ans fermes, pour « blessures involontaires aggravées ».

Au lendemain du drame, la procédure judiciaire et les investigations sur les circonstances de l’accident ont entraîné des condamnations civiles et pénales. Les victimes ont obtenu des dommages et intérêts, et le dossier a mis en lumière la consommation de cocaïne par l’accusé ainsi que d’autres problématiques liées à ses addictions. Les éléments présentés en audience ont conduit à la condamnation annoncée en 2023.

Placée en détention à la prison de Bordeaux-Gradignan, la détention de Pierre Palmade a suscité une surveillance particulière en raison de son statut médiatique : d’après Le Figaro, il a été placé à l’isolement et suivi de près par des personnels pénitentiaires. En avril 2025, un aménagement de peine lui a permis de poursuivre l’exécution de sa sanction à domicile sous bracelet électronique.

Condamnation, aménagements de peine et éléments sur sa vie privée

Selon une information relayée par RTL le 17 février 2026, l’humoriste sera libéré le 27 février 2026 au titre d’un bon comportement durant la période de détention. Les autorités pénitentiaires n’auraient relevé aucun incident notoire, et les horaires imposés dans le cadre de l’aménagement ont été respectés. RTL précise également qu’il a continué de suivre des soins pour ses addictions et effectué les versements liés aux dommages et intérêts dus aux victimes.

Parallèlement, des enquêtes sur sa vie privée et ses comptes bancaires ont alimenté la couverture médiatique. Des médias, dont Paris Match et Melty, ont publié des éléments faisant état d’un train de vie jugé supérieur à ses moyens et de soirées privées organisées dans son appartement. Ces publications évoquent des pratiques qualifiées de « chemsex », la présence de consommation de psychotropes et des rémunérations versées à des participants — des éléments qui ont conduit à un examen approfondi de ses finances.

Les révélations médiatiques ont aussi rappelé que Pierre Palmade avait déjà tenté une prise en charge de ses addictions : en 2022, il avait entamé une cure de désintoxication en Tunisie. D’après les reportages, cette démarche n’avait pas permis d’éviter l’incident de février 2023 ni ses conséquences judiciaires.

Les faits judiciaires restent encadrés par les décisions de justice rendues et par le suivi mis en place pendant l’aménagement de peine. La date annoncée de sortie de détention est le 27 février 2026, conformément aux informations publiées par les médias couvrant le dossier.