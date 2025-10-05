Photojournaliste tué en Ukraine : le parquet antiterroriste français ouvre une enquête pour crime de guerre

En Brève

Le parquet national antiterroriste (Pnat) a annoncé, dimanche 5 octobre, l’ouverture d’une enquête pour « crime de guerre » après la mort du photojournaliste français Antoni Lallican, tué dans une attaque de drone en Ukraine. Selon le Pnat, sollicité par l’AFP, les investigations ont été confiées à l’Office central de lutte contre les crimes contre l’humanité et les crimes de haine (OCLCH). Antoni Lallican, 37 ans, a trouvé la mort vendredi matin dans une frappe de drones dans le Donbass, dans l’est de l’Ukraine, au cours de laquelle le journaliste ukrainien Georguiï Ivantchenko a été blessé.

