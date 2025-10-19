En Brève

Philippines : la tempête Fengshen tue une famille de cinq

Cinq membres d’une même famille ont péri lors du passage de la tempête tropicale Fengshen qui a balayé l’île de Luçon aux Philippines, ont annoncé dimanche 19 octobre la police et les services de secours locaux. Selon Sonny Ombajino, responsable de la police, joint par téléphone à l’AFP, les victimes — dont un enfant de deux ans et un autre de onze ans — ont été écrasées à l’aube par la chute d’un arbre sur leur maison près de la ville de Pitogo, à environ 153 kilomètres au sud-est de Manille, alors que la tempête frappait le sud de Luçon dans la nuit de samedi à dimanche. Le service météorologique national indiquait dimanche en fin de matinée que Fengshen traversait la baie de Manille avec des rafales atteignant 90 km/h.

