Philippines : alerte au tsunami levée après un séisme de 7,4

En Brève

Le centre d’alerte des tsunamis dans le Pacifique (PTWC) a levé, vendredi 10 octobre, son alerte au tsunami pour les Philippines, les Palaos et l’Indonésie, quelques heures après un séisme de magnitude 7,4 ayant frappé le sud des Philippines. Dans un communiqué repris par l’AFP, le PTWC a indiqué que «ce séisme ne présente plus de risque de tsunami». L’événement s’est produit à environ 20 km au large de Manay, sur l’île de Mindanao, à 9h43 locales (1h43 TU), a précisé l’Institut d’études géologiques des États-Unis (USGS).

