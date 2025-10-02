Philippines: 72 morts après le séisme

En Brève

Le bilan du violent séisme qui a frappé le centre des Philippines cette semaine a été porté à 72 morts jeudi 2 octobre, ont annoncé les secours, qui concentrent désormais leurs efforts sur l’aide aux centaines de blessés et aux milliers de sans-abri. Les pompiers et équipes de secours ont dégagé dans la nuit de mercredi à jeudi le corps d’une femme et d’un enfant des décombres d’un hôtel effondré à Bogo, près de l’épicentre du séisme de magnitude 6,9 survenu mardi soir; le corps d’une autre femme avait été mis au jour sur le site dans la journée de mercredi, ont constaté des journalistes de l’AFP. Un précédent bilan faisait état de 69 morts.