Philippe Candeloro sans pudeur sur une partie de jambes en l’air avec sa femme

Philippe Candeloro, ancien champion de patinage artistique devenu visage médiatique, continue de faire parler de lui pour ses interventions décalées sur les plateaux télé. Médaillé de bronze aux Jeux olympiques d’hiver de 1994 et 1998 et vice-champion du monde en 1994, il conserve une place dans la mémoire du public à la fois pour ses performances sportives — notamment la pirouette qui porte son nom — et pour ses prises de parole parfois provocatrices, comme l’anecdote racontée sur TPMP où il évoque un moment intime sur la patinoire avec son épouse.

Issu d’un milieu modeste — père maçon, mère comptable — Philippe Candeloro s’est orienté très tôt vers le patinage. À 10 ans, il intègre l’INSEP, établissement français dédié à la formation des sportifs de haut niveau. Sa formation et son talent le mènent rapidement au plus haut niveau international.

Au cours de sa carrière sportive, Candeloro a accumulé plusieurs distinctions : médailles de bronze aux Jeux olympiques d’Albertville (1994) et de Nagano (1998), un titre de vice-champion du monde en 1994 et des places dans le Top 10 mondial. Il s’illustre aussi par des éléments techniques et spectaculaires : adepte du fameux backflip, figure qualifiée de dangereuse et associée à la patineuse Surya Bonaly, il a été à l’origine d’une figure devenue emblématique, le « Candeloro spin », une pirouette sur les genoux.

De la scène sportive aux plateaux et aux spectacles sur glace

Après avoir mis un terme à sa carrière sportive à l’aube des années 2000, Philippe Candeloro ne s’est pas éloigné des patinoires. Il a participé à des productions de spectacle comme Holiday on Ice et à une adaptation scénique sur glace inspirée de l’œuvre de Jules Verne, Le Tour du monde en 80 jours. Parallèlement, il s’engage dans une carrière de commentateur sportif.

Sur les antennes, Candeloro forme un duo notable avec le journaliste Nelson Monfort, souvent associés dans les retransmissions de compétitions de patinage. Leur collaboration a contribué à populariser ces diffusions auprès d’un large public, malgré des approches et des tonalités différentes de la part des deux protagonistes.

La personnalité de Candeloro, faite d’un franc-parler assumé et d’un humour cru, lui a valu des remontées de critiques. Au milieu des années 2010, il a été rappelé à l’ordre après des propos jugés déplacés et qualifiés de sexistes par certains observateurs.

Une archive de l’émission TPMP diffusée sur C8 illustre son caractère confiant et provocateur. Interrogé par le chroniqueur Gilles Verdez sur des rapports éventuels avec des patineuses après des compétitions, il a répondu en plaisantant : « Même pendant la compétition ! », puis a précisé : « C’était avec ma femme, le soir où je lui ai fait découvrir la bague de fiançailles. » Les rires ont accueilli sa réponse sur le plateau, et la remarque finale de l’émission a signalé que la cascade évoquée reste une réalisation professionnelle et à ne pas reproduire par des non-spécialistes.