Pétrolier de la flotte fantôme russe : le commandant chinois jugé uniquement pour «refus d’obtempérer»

En Brève

Le commandant du pétrolier de la flotte fantôme russe « Boracay », arraisonné par les autorités françaises, sera jugé pour seul « refus d’obtempérer » par le tribunal de Brest le 23 février 2026, a annoncé le parquet le 2 octobre, à l’issue de sa garde à vue. La justice avait ouvert une enquête pour « défaut de justification de la nationalité du navire/pavillon » et « refus d’obtempérer », puis placé en garde à vue le capitaine et son second, tous deux de nationalité chinoise. Le parquet a finalement décidé d’engager des poursuites uniquement contre le commandant, qui a reçu une convocation à comparaître devant le tribunal correctionnel de Brest; le second a été laissé libre de se retirer.