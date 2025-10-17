Pérou : suspension du chef de la police de Lima après les manifestations violentes

En Brève

Le nouveau gouvernement du Pérou a suspendu vendredi le chef de la police de Lima, le général Enrique Felipe Monroy, après les violences survenues mercredi soir dans la capitale, qui ont fait un mort — un manifestant de 32 ans, abattu par un sous-officier — et plus d’une centaine de blessés. Monroy est remplacé temporairement par le général Manuel Vidarte, en attendant les résultats de l’enquête ouverte par le parquet sur les événements survenus lors d’une manifestation organisée par un collectif de jeunes, baptisé Génération Z, et qui a été marquée par des affrontements entre la police et les participants.

