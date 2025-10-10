Pérou: destitution de Dina Boluarte examinée au Parlement ce jeudi soir

En Brève

Le Parlement péruvien entamera jeudi 9 octobre au soir l’examen des motions de destitution déposées dans la journée contre la présidente Dina Boluarte par les principales formations politiques, au motif d’« incapacité morale permanente », après un vote en ce sens, rapporte l’AFP. « La proposition a été approuvée pour aujourd’hui à 23h30 » (4h30 TU vendredi), a déclaré le président du Parlement monocaméral, José Jerí. Il a ajouté que cette décision sera notifiée à la présidente de la République afin qu’elle puisse exercer personnellement son droit à la défense ou être assistée par un avocat.

LA SUITE APRÈS CETTE PUBLICITÉ