Penelopegate : la CEDH maintient la condamnation de François Fillon

En Brève

La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a rejeté, jeudi 23 octobre, le recours de l’ex-Premier ministre François Fillon contre sa condamnation dans l’affaire des emplois fictifs — dite « Penelopegate » — déclarant la requête irrecevable pour « défaut manifeste de fondement » dans un arrêt rendu à l’unanimité. François Fillon, qui avait saisi la CEDH en août 2024 avec son épouse et son ancien suppléant Marc Joulaud, contestait de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable. Révélée en 2017, cette affaire avait brutalement interrompu la campagne présidentielle de l’ancien chef de gouvernement de Nicolas Sarkozy, éliminé au premier tour avec 20 % des voix, un score inédit pour un candidat de droite dans la récente histoire politique française. En juin, la cour d’appel de Paris a confirmé la condamnation de François Fillon à quatre ans de prison avec sursis pour détournement de fonds publics, assortie d’une amende de 375 000 euros et de cinq ans d’inéligibilité, peine légèrement réduite par rapport au jugement prononcé le 9 mai 2022.