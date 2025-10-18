Pékin prêt à reprendre au plus vite les négociations commerciales avec Washington

En Brève

L’agence d’État Chine Nouvelle a indiqué samedi 18 octobre que la Chine se dit favorable à de nouvelles négociations commerciales avec les États‑Unis «dès que possible», les deux pays cherchant à prévenir une nouvelle escalade des droits de douane. Cette déclaration fait suite à une visioconférence entre le principal négociateur commercial et vice‑premier ministre He Lifeng et le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent, au cours de laquelle des échanges «francs, approfondis et constructifs» ont eu lieu, selon l’agence.

