Pékin accuse Washington de cyberattaques contre son Centre national du temps (2022–2024)

En Brève

Dimanche 19 octobre, la Chine a accusé les États-Unis d’avoir mené, entre 2022 et 2024, des cyberattaques visant le Centre national du service du temps (NTSC) à Pékin, attaques qui auraient pu provoquer des dommages graves aux infrastructures, notamment dans le secteur des télécommunications. Le NTSC est l’organisme officiel chargé de la mesure et de la diffusion de l’heure légale en Chine. Dans une déclaration publiée sur le compte WeChat du ministère de la Sécurité d’État, Pékin a affirmé avoir «résolu une affaire majeure de cyberattaque américaine», obtenant selon elle des «preuves irréfutables» d’une intrusion de l’Agence de sécurité nationale américaine (NSA) au sein du Centre, rapporte l’AFP.

