CANAL+ et Netflix s’allient pour révolutionner l’accès au streaming en Afrique francophone

CANAL+ et Netflix renforcent leur partenariat historique initié en 2019 pour la France et la Pologne en étendant l’accord de distribution stratégique pour l’Afrique subsaharienne.

Grâce à cet accord, CANAL+ deviendra le premier opérateur à distribuer Netflix au sein de ses offres dans 24 pays d’Afrique subsaharienne, marquant ainsi une nouvelle étape dans l’accès au contenu premium pour les abonnés africains.

Courant Juillet, les abonnés CANAL+ en Afrique francophone pourront accéder à l’offre de contenus de Netflix via leur abonnement, bénéficiant ainsi d’une expérience utilisateur simplifiée.

Avec plus de 400 chaînes en direct, dont 28 produites spécifiquement pour le continent, et une expérience enrichie via l’Application CANAL+ et le décodeur connecté, CANAL+ propose déjà une offre de contenus inégalée.

Ce partenariat permettra d’enrichir l’offre avec des séries emblématiques de Netflix comme Stranger Things, La Casa de Papel, Lupin, Emily in Paris et Squid Game aux côtés de productions africaines à succès international comme Blood & Water, Young Famous and African, Unseen, King of Boys, Anikulapo, Blood Sisters et Kings of Joburg.

Ce partenariat marque une étape importante pour les deux groupes.

Cet accord, le premier pour Netflix dans la région, permettra aux fans de divertissement d’avoir plus de choix pour accéder à leurs séries et films préférés de Netflix. Netflix s’appuiera pour cela sur la force et la présence historique de CANAL+ sur le continent africain pour déployer son service. Pour CANAL+, ce partenariat est l’occasion de renforcer sa position de premier agrégateur mondial de contenus, en permettant à ses abonnés d’Afrique francophone de profiter des contenus du premier service de streaming mondial.

Pascale Chabert, Directrice des Acquisitions de contenus chez CANAL+ :

« Quelques années après notre accord de distribution en France et en Pologne, je me réjouis de l’extension de notre partenariat historique avec Netflix en Afrique. Nos millions d’abonnés africains bénéficieront ainsi d’une offre unique, réunissant le meilleur des contenus de CANAL+ et de Netflix dans une seule offre. Ce nouvel accord démontre la capacité du groupe CANAL+ à étendre son modèle unique de super agrégation au-delà du continent européen. »

Emma Lloyd, vice-présidente des partenariats EMEA chez Netflix :

« Nous sommes ravis de cette extension de notre partenariat avec CANAL+ qui nous permettra de toucher encore plus de personnes dans les pays africains francophones. C’est une grande nouvelle pour les fans de divertissement et cela répond à notre mission permanente d’améliorer l’expérience de nos membres. »

À propos de CANAL+

Fondée il y a 40 ans en tant que chaîne de télévision française payante, CANAL+ est aujourd’hui un groupe de média et de divertissement mondial. Le groupe compte 26,9 millions d’abonnés à travers le monde, plus de 400 millions d’utilisateurs actifs mensuels sur ses plateformes de streaming vidéo, et emploie plus de 9 000 collaborateurs. Il génère des revenus dans 195 pays et opère directement dans 52 pays, occupant une position de leader sur la TV payante dans 20 d’entre eux. Le groupe est présent sur l’ensemble de la chaîne de valeur audiovisuelle, notamment la production, la diffusion, la distribution et l’agrégation.

CANAL+ abrite STUDIOCANAL, studio de cinéma et de télévision de premier plan qui dispose de capacités de production et de distribution d’envergure mondiale ; Dailymotion, plateforme vidéo internationale qui s’appuie sur une technologie propriétaire de pointe pour la diffusion, la promotion et la monétisation des vidéos ; Thema, société de production et de distribution spécialisée dans la création et la distribution de contenus et de chaînes diversifiés ; ou encore les services de télécommunication GVA en Afrique et CANAL+ Telecom dans les départements et territoires français d’outre-mer. Le groupe s’appuie également sur ses salles de spectacles emblématiques que sont L’Olympia et le Théâtre de l’Œuvre en France et CanalOlympia en Afrique.

Le groupe CANAL+ détient également d’importantes participations en Afrique, en Europe, et en Asie, notamment dans MultiChoice (leader de la télévision payante en Afrique anglophone et lusophone), Viaplay (leader de la télévision payante en Scandinavie) et Viu (plateforme de premier plan en Asie du Sud).

canalplusgroup.com/fr

À propos de Netflix

Avec plus de 300 millions d’utilisateurs payants dans plus de 190 pays profitant de séries, films et jeux dans une multitude de genres et de langues, Netflix est l’un des leaders mondiaux du divertissement. Les abonnés peuvent regarder leurs programmes, les mettre en pause et en reprendre la lecture autant qu’ils le souhaitent, n’importe quand et où qu’ils se trouvent, et ont également la possibilité de changer d’offre à tout moment.