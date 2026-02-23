Pays-Bas : le nouveau gouvernement de Rob Jetten prête serment

Le nouvel exécutif néerlandais a juré ses fonctions lundi matin, marquant le début d’un mandat placé sous la houlette du centriste Rob Jetten. Âgé de 38 ans, il devient ainsi le plus jeune chef de gouvernement que le pays ait connu, et le premier dirigeant national à s’afficher publiquement homosexuel.

La prise de fonction survient après une campagne électorale qui a réservé des surprises : en octobre, Rob Jetten et son parti, D66, ont signé une remontée spectaculaire. Parti de l’arrière, D66 a inversé la tendance au fil de la campagne pour finalement s’imposer.

Cette victoire a été obtenue de justesse et a permis à D66 de ravir le leadership politique au Parti de la liberté (PVV), courant d’extrême droite mené par Geert Wilders. Le basculement s’est joué à très peu de voix, selon les résultats électoraux d’octobre.

La nomination de M. Jetten rompt avec plusieurs codes : sa jeunesse et son identité personnelle représentent un changement notable dans le paysage politique néerlandais, où les postes de premier plan étaient jusqu’alors occupés par des figures plus expérimentées et plus traditionnelles.

Un tournant symbolique et politique

Au-delà du score glané par D66, l’arrivée au pouvoir de Rob Jetten porte une forte charge symbolique. Elle illustre aussi la volatilité de l’électorat et la capacité d’une formation centriste à regagner du terrain lorsqu’elle parvient à inverser la dynamique d’une campagne.

Si la victoire reste étroite, elle a suffi pour modifier l’équilibre politique national et installer un gouvernement dirigé par un leader incarnant à la fois une nouvelle génération et une visibilité accrue des orientations personnelles au sein des plus hautes responsabilités de l’État.