Pays-Bas : Joel Quayson, lauréat du prix Dior, exposé à la Maison européenne de la photographie

Joel Quayson expose How Do You Feel? (Comment tu te sens ?), une série qui interroge la recherche de soi. Né en 1997 à La Haye de parents ghanéens, il se présente comme noir et queer. Son travail s’appuie sur son corps comme point de départ pour aborder des questions d’identité.

Les œuvres réunies dans cette exposition mettent en relation expériences personnelles et problématiques sociales : elles soulèvent des questions liées aux pressions et aux injonctions de la société contemporaine. Le propos de l’artiste se manifeste à travers des images et des mises en scène qui convoquent sa trajectoire et sa position au sein du monde artistique.

Sur le plan académique, Joel Quayson est titulaire d’un diplôme en photographie obtenu au Grafisch Lyceum de Rotterdam. Il poursuit actuellement son parcours à la Royal Academy of Art de La Haye, où il est inscrit en troisième année. Ces formations constituent le cadre de développement de sa pratique photographique et visuelle.

Parcours et distinctions

La reconnaissance de son travail s’est traduite par l’attribution, à l’unanimité, du prix Dior de la photographie et des arts visuels destiné aux jeunes talents. En février 2026, la Maison européenne de la photographie à Paris l’a convié à présenter son travail, une invitation qui inscrit son exposition dans un programme institutionnel dédié à la photographie contemporaine.