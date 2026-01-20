Paul-Henri Damiba Sandaogo: le Togo explique la procédure ayant conduit à son extradition

Les autorités togolaises ont justifié l’extradition de Paul-Henri Damiba Sandaogo vers le Burkina Faso, à la suite d’une demande formelle introduite par la justice burkinabè.

Selon un communiqué du Gouvernement togolais en date du 19 janvier 2026, les autorités compétentes ont reçu, le 12 janvier, une requête d’extradition émanant de la République du Burkina Faso. Cette demande vise le ressortissant burkinabè Paul-Henri Damiba Sandaogo, poursuivi pour détournement criminel de deniers publics, enrichissement illicite criminel, corruption, incitation à la commission de délits et crimes, recel aggravé et blanchiment de capitaux.

Après examen de la régularité de la requête, les autorités togolaises y ont donné suite conformément aux procédures en vigueur. L’intéressé a été interpellé le 16 janvier 2026, en exécution du mandat d’arrêt lié à la demande d’extradition, puis placé sous écrou.

Le dossier a ensuite été examiné par la chambre d’instruction de la cour d’appel de Lomé. À l’issue d’une audience publique tenue le même jour, la juridiction a rendu un avis favorable à l’extradition.

Cette décision s’est fondée sur l’offre de réciprocité des autorités burkinabè, les instruments internationaux auxquels le Togo est partie, ainsi que les garanties fournies quant au respect de l’intégrité physique, de la dignité et des droits de la personne concernée, notamment l’absence de peine de mort et le droit à un procès équitable.

À la suite de cet avis favorable, Paul-Henri Damiba Sandaogo a été remis aux autorités du Burkina Faso le 17 janvier 2026.