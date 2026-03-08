Paul El Kharrat accuse Emilien de ne pas apprécier sa présence, le clash reprend

Paul El Kharrat critique ouvertement son rival Emilien, contestant son comportement lors des émissions spéciales des 12 Coups de Midi et affirmant qu’il manque d’humour et de sociabilité. Dans une interview accordée à NRJ, le champion, également chroniqueur pour Les Grosses Têtes, a expliqué pourquoi la relation entre les deux hommes reste tendue, tandis qu’Emilien n’a pas souhaité répondre publiquement aux attaques et développe par ailleurs un projet autour de la culture générale.

Interrogé sur la cohabitation des champions lors des rendez‑vous spéciaux de l’émission — masters d’été et numéro de Noël — Paul El Kharrat a insisté sur la différence de tempérament qui, selon lui, crée de la distance. « C’est quelqu’un qui ne rigole pas beaucoup, qui ne s’amuse pas beaucoup j’ai l’impression », a déclaré Paul, qui se présente comme sociable et enclin à la plaisanterie. Il reproche à Emilien de se concentrer uniquement sur le jeu et la victoire, au détriment des échanges informels avec les autres participants.

Paul, révélé par le programme en 2019, situe ses reproches dans ce contexte : selon lui, Emilien adopte une attitude réservée et timide en dehors des épreuves, ce qui empêcherait toute forme de complicité lors des enregistrements collectifs. Les propos rapportés indiquent que cette situation persiste malgré les occasions régulières de se croiser au sein du concours.

Emilien refuse de répondre à Paul El Kharrat

Dans la même interview, Paul est allé plus loin en affirmant que la présence d’Emilien se ressentait comme une mise à l’écart, notamment quand lui‑même « fout le bordel » et cherche à détendre l’atmosphère. « Il n’apprécie pas trop ma présence quand je suis là car je ne fais que rigoler, je fous le bordel avec d’autres. On s’amuse quoi, on n’est pas là que pour répondre aux questions, on rigole », a‑t‑il déclaré.

Le champion dépeint Emilien comme isolé face aux autres visages réguliers de l’émission, citant des noms comme Xavier, Eric ou Céline pour illustrer le manque d’échanges. Ces tensions sont publiques et alimentent les articles de presse qui suivent de près les interactions entre champions dès lors qu’ils se retrouvent pour des émissions spéciales.

Du côté d’Emilien, aucune réponse directe aux propos de Paul n’a été relayée dans l’interview citée. Le champion a préféré développer un projet personnel : un site consacré à la culture générale baptisé La table des savoirs. Présenté comme un jeu interactif, ce site vise à proposer des contenus de culture générale et apparaît comme une activité indépendante de ses participations télévisées.

Les échanges rapportés entre Paul El Kharrat et Emilien illustrent la dimension publique des relations entre champions sur les plateaux des 12 Coups de Midi et la manière dont ces rivalités sont reprises dans les médias, sans que la version de la partie visée par les critiques ait été rendue publique dans ce cadre.