Patrick Sébastien sur TBT9 après Complément d’enquête : « Qu’ils me mettent un bracelet électronique mais à la b*te »

Patrick Sébastien a de nouveau fait parler de lui après son passage dans Complément d’enquête sur France 2, diffusé le 12 mars 2026, puis sur le plateau de Tout beau, tout n9uf (TBT9) sur W9 le 13 mars. L’animateur, âgé de 72 ans, a vivement critiqué la diffusion et le calendrier des informations relatives au signalement transmis au parquet de Béziers par l’association Osez le Féminisme, tout en lançant une saillie provocatrice sur la possibilité de porter un bracelet électronique, déclaration qui a provoqué l’hilarité sur le plateau.

Lors de son intervention sur TBT9, Patrick Sébastien est revenu sur les conditions dans lesquelles il a accepté d’être interrogé par Tristan Waleckx pour Complément d’enquête. Il affirme avoir posé une condition préalable : s’il était question du dossier lié au Cap d’Agde, il ne se rendrait pas sur le plateau. Il dit pourtant être venu malgré l’abord du sujet et dénonce la manière dont l’information a été rendue publique.

L’animateur a mis en cause le service de communication de France Télévisions, accusé par lui d’avoir « balancé » le signalement comme s’il était récent, alors que, dit-il, il remonterait à plusieurs mois. Il insiste sur la chronologie et le traitement médiatique, estimant qu’il existe un décalage entre la date du signalement et sa diffusion publique.

La sortie sur le bracelet électronique

Sur le plateau, Patrick Sébastien a mêlé ironie et provocation en réagissant aux risques judiciaires évoqués : il a souligné le contraste entre certaines libérations rapides après des violences et la peine encourue dans son cas, citant une possible peine allant « jusqu’à deux ans ». Il a ensuite livré une phrase qui a marqué l’émission, demandant, sur le ton de la boutade, que le bracelet électronique ne lui soit pas posé « à la cheville » mais « à la b*te ». Cette réplique a déclenché des rires sur le plateau.

Le signalement évoqué dans les échanges remonte, selon les éléments partagés sur le plateau, au 31 juillet 2025, date à laquelle l’association Osez le Féminisme aurait saisi le parquet de Béziers. Complément d’enquête, qui a contacté le parquet, indique qu’une enquête préliminaire pour exhibition sexuelle a bien été ouverte dans ce dossier.

Plusieurs vidéos de la soirée concernée ont été exploitées dans le cadre de cette enquête préliminaire, précise l’émission. Patrick Sébastien a annoncé qu’il devrait être auditionné « à la fin du mois d’avril » dans le cadre de cette procédure.

Sur le plan de la défense, l’animateur a critiqué ce qu’il présente comme un traitement différencié des faits : il a évoqué un incident survenu aux Molières, où, selon lui, des images identiques ont reçu une appréciation différente de celle qui lui est aujourd’hui réservée, réitérant sa position qu’il n’y a pas eu d’exhibition intentionnelle de sa part.