Patrick Sébastien nous ouvre sa villa XXL à deux pas des travestis du Bois de Boulogne

Patrick Sébastien au cœur d’une nouvelle controverse: après la diffusion d’un reportage de France Télévisions, l’animateur et chanteur fait face à des critiques pour un geste jugé choquant lors d’un concert au Cap d’Agde, tandis que les médias évoquent son retrait possible dans ses résidences de Boulogne-Billancourt et de Martel.

Figure de la chanson populaire et de l’animation télévisée, Patrick Sébastien s’est construit une carrière sur des tubes festifs aux accents grivois, comme Les Sardines, et des duos restés dans la mémoire collective, cités notamment avec Chantal Goya. Derrière le registre bon enfant et les plaisanteries, plusieurs reportages récents ont mis en lumière une image plus controversée de l’artiste, qui lui vaut aujourd’hui une exposition médiatique accrue.

Dans la récente réaction au reportage, l’intéressé a dénoncé un « festival de manipulation », un « portrait à charge » et même un « complot », dénonciations relayées par les principaux titres couvrant l’affaire. Le dossier a relancé les débats sur le caractère et les limites de certains gestes scéniques, ainsi que sur la responsabilité des artistes lors de spectacles ouverts à tous les publics.

L’incident au Cap d’Agde et les réactions publiques

Le 22 juillet, Patrick Sébastien se produisait lors d’un concert organisé dans un camping naturiste du Cap d’Agde, manifestation décrite comme « festive, chaleureuse et haut en couleur ». Le lieu, ouvert au public, accueillait également des familles et des enfants, rappelle Mediapart. Au cours du spectacle, l’animateur a fait monter une spectatrice sur scène; celle-ci a ensuite mimé un acte sexuel, ce qui a suscité une vive émotion dans l’assistance.

Face à la polémique, le septuagénaire a expliqué qu’il s’agissait d’une « mise en scène humoristique ». Cette justification n’a pas fait l’unanimité et a déclenché de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux, en particulier sur X, où des internautes ont qualifié la scène de « très mauvais goût », estimant qu’il n’était pas approprié de la reproduire en présence de familles. Les commentaires publics ont exprimé étonnement et indignation, soulignant le décalage entre le cadre festif et la nature du geste.

Outre la controverse scénique, la vie privée et le patrimoine de l’artiste font l’objet d’un intérêt médiatique soutenu. Selon Le Journal de la Maison, Patrick Sébastien possède à Boulogne-Billancourt une villa d’environ 450 m², dotée d’un intérieur spacieux et d’une décoration soignée. Le domaine dispose d’un jardin privé luxuriant; les détails architecturaux précis de la demeure n’ont pas été dévoilés publiquement.

Par ailleurs, l’artiste conserve une propriété familiale dans son village natal de Martel (Lot), un domaine d’environ 35 hectares acquis dans les années 1970. Interrogé par Gala en 2008, il déclarait : « Rien ne m’apaise, si ce n’est l’odeur de ma terre, à Martel ». Le domaine comprend notamment une piscine et un terrain de tennis.