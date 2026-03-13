Patrick Sébastien dit être ‘biologiquement parfait’ à 72 ans et attribue sa longévité à sa libido

Patrick Sébastien, 72 ans et près de cinquante ans de carrière dans le paysage audiovisuel français, a relancé la discussion sur sa vitalité et sa vie privée à l’occasion d’une intervention dimanche 12 mars 2026 dans le magazine Complément d’enquête sur France 2. L’ancien animateur y affirme que son médecin le juge « biologiquement parfait » et évoque sans détour sa libido à l’âge de 72 ans, dans un entretien qui survient alors qu’il fait toujours l’objet de deux polémiques récentes et d’une enquête préliminaire.

Entré dans le monde du spectacle il y a près d’un demi-siècle, Patrick Sébastien a multiplié les casquettes : animateur, humoriste, imitateur, auteur de canulars, comédien, réalisateur et chanteur. Ses titres festifs et souvent grivois lui ont permis de conserver une clientèle fidèle et d’alterner passages télévisés et spectacles en salle, où il continue à remplir des salles selon ses anciennes habitudes de scène.

Né à Brive-la-Gaillarde, l’artiste s’est souvent inscrit dans la tradition du chansonnier populaire et du music-hall. Amateur de rugby et des ambiances de troisième mi-temps, il a signé des tubes devenus emblématiques dans le répertoire populaire, du « Petit bonhomme en mousse » au plus récent « La Quéquette à Raoul ». Parallèlement, il ne cache pas ses penchants libertins et évoque régulièrement ces thèmes dans ses ouvrages et interventions publiques.

Succès, libertinage assumé et affaires récentes

Sur le plan télévisuel, Patrick Sébastien reste associé à des formats populaires, parmi lesquels Le Plus Grand Cabaret du monde, qui a marqué une partie de sa reconnaissance auprès du grand public et de France 2. Il affirme cependant être aujourd’hui « persona non grata » dans le PAF, et plus précisément au sein de la chaîne publique, selon ses propres déclarations rapportées dans le magazine d’investigation.

Le volet privé de sa notoriété est largement public : l’animateur défend ouvertement son libertinage, thème qu’il a abordé dans ses écrits, notamment dans Vitriol menthe, et qu’il revendique sur les plateaux. Des références populaires et des groupes musicaux ont même consacré des morceaux à certains aspects de sa mythologie médiatique.

Sur le plan judiciaire et médiatique, deux polémiques récentes ont entaché son actualité. La première, évoquée par un insider, porte sur des « factures » selon Clément Garin. La seconde concerne la reconstitution d’un acte sexuel — simulé ou non — lors d’un concert en 2025, affaire qui a conduit, d’après Complément d’enquête, à l’ouverture d’une enquête préliminaire.

Lors de l’épisode diffusé le 12 mars 2026, Patrick Sébastien a déclaré que son médecin lui avait dit « Tu es biologiquement parfait », ajoutant des propos sur son mode de vie et sur sa sexualité : « C’est-à-dire qu’avec deux paquets de cigarettes par jour et des cafés. Voilà. Ah, je nique aussi ! » Le magazine reproduit également des images de l’artiste en représentation, où il interagit fortement avec le public et enchaîne ses chansons populaires.