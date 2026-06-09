Patrick Bruel visé par les propos d’Andréa Bescond : ‘Il aurait dû être condamné depuis longtemps’

Le chanteur Patrick Bruel, 67 ans, a été placé en garde à vue ce lundi 8 juin 2026, au lendemain de la dernière représentation de sa pièce Deuxième partie, a indiqué RTL. Il est entendu dans le cadre de plusieurs plaintes pour agressions sexuelles regroupées au parquet de Nanterre, une évolution judiciaire qui a provoqué de vives réactions publiques, notamment de la part de la réalisatrice Andréa Bescond.

Selon les informations rendues publiques, la garde à vue intervient après des plaintes regroupées par le parquet de Nanterre. Le dossier fait suite à des signalements et témoignages publiés ces derniers mois, et s’inscrit dans un contexte déjà marqué par des procédures antérieures ayant visé l’artiste. La présomption d’innocence reste applicable à M. Bruel durant ces auditions et la suite de la procédure.

Interrogée sur BFMTV lundi matin, la réalisatrice Andréa Bescond a exprimé sa colère et son soulagement face à cette garde à vue : « Il était temps. Il était temps que Patrick Bruel aille en garde à vue et qu’il soit interrogé », a-t-elle déclaré. Elle a rappelé l’existence de plaintes déposées antérieurement et classées sans suite en 2022, estimant que la parole de certaines plaignantes n’avait pas été prise en compte.

Patrick Bruel aurait « dû être condamné depuis longtemps » selon Andréa Bescond

Lors de son intervention, Andréa Bescond a ajouté, tout en évoquant la présomption d’innocence, que « Patrick Bruel aurait dû être condamné depuis longtemps pour violences sexuelles ». Elle a cependant souligné la probabilité d’une longue durée de procédure : « On sait que ça va mettre très longtemps. On ne sait pas quand il sera jugé », a-t-elle précisé, évoquant la possibilité d’une mise en examen.

La réalisatrice a également dénoncé selon elle une « négation de la parole des victimes » et a exprimé son soutien aux femmes qui ont porté plainte. Ces prises de position s’inscrivent dans un débat public qui a gagné en intensité depuis la publication, en mars, par Mediapart, de témoignages de femmes mettant en cause l’artiste.

En mars dernier, après la parution des articles de Mediapart, Andréa Bescond avait publié un message sur Instagram où elle relatait une rencontre en 2022 lors d’un festival féministe auquel elle participait en tant que jurée. Dans ce post, elle affirmait que Patrick Bruel s’était « incrusté » à une soirée du festival et évoquait des plaintes déjà classées sans suite à l’époque. Elle concluait son message par un soutien appuyé aux plaignantes et une formule sans ambiguïté.

Ce message public d’Andréa Bescond avait reçu des réactions de personnalités, dont celle de l’actrice Alexandra Lamy, qui avait commenté : « J’étais dans la contre-soirée avec toi ! Bravo mon Andrea. »