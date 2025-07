Patrice Talon à Nikki: visite impériale en prélude à la Gaani 2025

À un peu plus d’un mois de la grande fête identitaire « Gaani », le président de la République, Patrice Talon, s’est rendu ce mardi dans la cité impériale de Nikki.

Vêtu de blanc des pieds à la tête, le chef de l’État a été reçu avec faste par Son Altesse impériale Séro Torou Tuko Sari, dans un cadre entièrement rénové et chargé de symboles.

Dès les premières heures de la journée, une foule dense et enthousiaste s’est massée le long des axes menant au nouveau palais impérial pour apercevoir « le numéro un des citoyens béninois ». Le passage du cortège présidentiel a été salué par des cris de joie et des danses traditionnelles, témoignant de l’attachement du peuple baatonu à cette visite historique.

Découverte du nouveau palais impérial et de l’arène de la Gaani

La visite a permis au président Talon de découvrir deux infrastructures majeures récemment achevées : le nouveau palais royal de Nikki et l’arène de la Gaani. Le premier comprend notamment la résidence de l’empereur, celle de la reine-mère, ainsi qu’une mosquée royale, dans un complexe à l’architecture moderne empreinte de symbolisme traditionnel.

Quant à l’arène de la Gaani, elle impressionne par ses dimensions: 3 500 places assises et un vaste parking d’une capacité de 300 véhicules. Elle accueillera désormais toutes les grandes cérémonies de la Gaani ainsi que d’autres événements culturels d’envergure.

Une promesse présidentielle pour 2026

S’adressant à l’empereur et aux notables présents, le président Patrice Talon a exprimé son engagement à soutenir la prochaine édition de la Gaani. « Mon souhait est que la Gaani de 2026 soit une Gaani d’une autre qualité. Mais comme je ne serai plus candidat en 2026, il peut compter sur moi. Tout sera fait, et je viendrai faire cette Gaani-là ici », a-t-il déclaré, suscitant applaudissements et espoirs.

Prévue du 5 au 7 septembre 2025, l’édition de cette année s’annonce déjà mémorable. L’année précédente, la Gaani avait rassemblé des milliers de participants venus du Bénin, du Nigeria, du Togo et d’autres pays. Elle incarne non seulement l’unité et la mémoire du royaume baatonu, mais aussi l’ouverture du Bénin à l’Afrique de l’Ouest.

Avec l’inauguration de ces nouveaux joyaux architecturaux, Nikki entre dans une nouvelle ère, et le président Talon y aura indéniablement inscrit son empreinte.