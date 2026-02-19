Patrice Neveu nommé sélectionneur du Togo

La Fédération togolaise de football a officiellement désigné Patrice Neveu comme nouveau sélectionneur des Éperviers. L’annonce faite ce jeudi met fin aux rumeurs qui circulaient depuis plusieurs semaines.

Après une période d’examen de plusieurs candidatures, l’instance dirigeante a tranché en faveur de l’entraîneur français. Le choix intervient à l’issue d’un processus durant lequel divers profils ont été passés en revue.

Dans son communiqué, la FTF souligne que la décision s’est fondée sur des critères précis : compétences techniques et tactiques, expérience acquise au plus haut niveau et capacité à appréhender le contexte spécifique du football africain. La fédération a également évoqué l’importance d’une vision stratégique pour la sélection nationale.

Prochaines étapes

Patrice Neveu devrait rejoindre Lomé dans les prochains jours afin de discuter et finaliser les modalités de son contrat. Son arrivée marquera le lancement officiel de sa mission à la tête des Éperviers.

La Fédération et les observateurs attendent désormais de voir comment le nouveau sélectionneur préparera l’équipe pour ses échéances futures et mettra en œuvre la feuille de route définie lors du recrutement.