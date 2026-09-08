Patience Ozokwor se confie sur sa peur de perdre Pete Edochie, l’acteur réagit

Dans un extrait de Femi Babs TV devenu viral le 7 septembre, la star de Nollywood a parlé avec émotion de son lien avec Pete Edochie et de la douleur provoquée par la disparition de plusieurs partenaires de jeu. Le vétéran a répondu par un simple emoji de prière.

Patience Ozokwor a livré une confidence très personnelle sur son lien avec Pete Edochie. Dans un extrait de l’émission Femi Babs TV largement relayé lundi 7 septembre 2026, l’actrice nigériane a expliqué qu’elle redoutait le jour où elle pourrait perdre celui qu’elle considère comme l’un de ses compagnons de route les plus précieux à Nollywood.

La comédienne, connue du grand public sous le surnom de « Mama G », parlait plus largement du poids des années et des disparitions qui ont marqué sa génération d’acteurs. Elle a notamment évoqué Sam Loco Efe et John Okafor, plus connu sous le nom de Mr Ibu, deux collègues dont la mort l’a profondément affectée.

Patience Ozokwor a raconté avoir pleuré « comme un bébé » après la disparition de Sam Loco Efe, avec qui elle avait partagé de nombreuses scènes comiques. Elle a ajouté avoir ressenti une douleur comparable à la mort de Mr Ibu, tout en expliquant qu’avec l’âge, elle avait appris à mieux contenir ses émotions.

C’est en parlant de Pete Edochie que son témoignage a pris une tournure particulièrement intime. L’actrice a confié qu’elle se surprenait parfois à imaginer ce qu’elle ressentirait s’il venait à disparaître avant elle, une pensée qu’elle dit difficile à supporter tant leur relation professionnelle et personnelle s’est construite sur plusieurs décennies.

La séquence n’est pas restée sans réponse. Selon Pulse Nigeria et Legit.ng, Pete Edochie a réagi sous la publication de Femi Babs avec un emoji représentant des mains jointes en prière, une réponse très sobre qui a aussitôt été interprétée par de nombreux internautes comme un signe d’affection et de reconnaissance envers sa partenaire de longue date.

Deux figures d’une génération de Nollywood

Patience Ozokwor et Pete Edochie appartiennent à cette génération de visages devenus incontournables du cinéma nigérian bien avant l’essor mondial actuel de Nollywood. Leurs carrières ont traversé plusieurs époques de l’industrie, des productions populaires diffusées sur cassette et DVD aux plateformes numériques qui donnent aujourd’hui au cinéma nigérian une audience internationale.

À 67 ans, Patience Ozokwor reste une personnalité très présente dans les conversations autour de Nollywood. Ses prises de parole récentes montrent aussi une facette plus intime de l’actrice, loin des rôles autoritaires ou redoutables qui ont longtemps façonné son image à l’écran.

Sur Bénin Web TV, Patience Ozokwor avait déjà livré des confidences personnelles sur sa vision du couple et de la fidélité. Cette fois, c’est l’amitié, la mémoire des collègues disparus et la peur de voir s’effacer une génération entière du cinéma nigérian qui se retrouvent au cœur de ses mots.

Le témoignage, repris lundi par plusieurs médias nigérians, continuait mardi matin à circuler sur les réseaux sociaux, porté par l’émotion des admirateurs de Patience Ozokwor et de Pete Edochie.