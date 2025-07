Pasteur Marcelo Tunasi se remarie un an après la mort de sa femme Blanche

Le pasteur congolais Marcello Jérémie Tunasi se remarie ce mercredi 23 juillet 2025 à Bruxelles avec Esther Aïcha, fidèle de son église « La Compassion ». Ce choix, survenu un an après le décès de son épouse Blanche Tunasi, suscite à la fois félicitations et vives critiques dans la sphère chrétienne francophone.

Le fondateur de l’église « La Compassion », Marcello Jérémie Tunasi, figure emblématique du mouvement évangélique en Afrique francophone va se remarier moins d’un an après avoir perdu son épouse Blanche Odia Kandolo Tunasi.

L’homme de Dieu dira à nouveau « oui » ce 23 juillet 2025 à Bruxelles, devant Dieu et les hommes. L’heureuse élue, Maman Esther Aïcha, est une fidèle active et respectée de son ministère, engagée notamment dans les actions sociales de l’église. Cette union a été confirmée par ses proches et relayée par plusieurs plateformes chrétiennes depuis dimanche.

Blanche Tunasi est décédée me 12 juin 2024 lors d’un voyage en Turquie. Le couple, très influent et admiré, incarnait un modèle de ministère conjugal au service de la foi. Ensemble, ils élevaient quatre enfants et co-dirigeaient plusieurs initiatives d’évangélisation.

Dans les mois ayant suivi cette perte, le pasteur a exprimé son incapacité de rester célibataire. « Je n’ai pas l’onction du célibat », avait t-il annoncé.

Esther Aïcha, la nouvelle épouse

Discrète mais estimée dans les cercles proches de l’église, Maman Esther Aïcha s’est distinguée par sa dévotion, son engagement auprès des femmes et sa rigueur spirituelle. Peu présente sur les réseaux sociaux, elle s’est néanmoins imposée comme une présence bienveillante et constante au sein de la communauté.

Selon les informations, les fiançailles ont eu lieu dans la plus stricte intimité, avant d’être officiellement annoncées lors du culte dominical du 20 juillet 2025. Le mariage officiel se tiendra le mercredi 23 juillet 2025.

Certains leaders évangéliques ont salué son remariage mais d’autres voix s’élèvent contre ce qu’ils considèrent comme une précipitation. Le pasteur ivoirien Camille Makosso, connu pour ses prises de position tranchées, a exprimé son désaccord dans une vidéo virale. « Ce n’est pas parce qu’on n’a pas l’onction du célibat qu’on se remarie dans la précipitation. », a réagi le révérend pasteur Camille Makosso.