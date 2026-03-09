Pascale de La Tour du Pin revient sur son passage éclair chez Cyril Hanouna

Pascale de La Tour du Pin et Mathieu Coache ont pris les rênes de la matinale de BFM TV ce lundi 9 mars 2026, remplaçant Perrine Storme et Dominique Tenza, et ont ouvert leur première émission par une édition spéciale consacrée à la guerre en Iran, mobilisant une rédaction de terrain répartie dans plusieurs pays touchés par le conflit, rapporte Le Figaro.

Cette édition spéciale a été portée par un dispositif international : Igor Sahiri à Tel-Aviv, Marie Gentric à Washington, Jeanne Daudet à Beyrouth, Stéphane Amar à Jérusalem et Maxime Brandstaetter à Erbil, en Irak, ont été présentés comme des « envoyés spéciaux dans tous nos pays touchés par la guerre », selon la diffusion citée par le quotidien. La présence simultanée de correspondants dans ces capitales illustre la volonté de la matinale de couvrir à la fois les conséquences régionales et la dimension internationale du conflit.

Le tandem De La Tour du Pin–Coache hérite ainsi d’une tranche matinale qui se veut informative et tournée vers l’actualité internationale. La prise d’antenne intervient après le départ de Perrine Storme et Dominique Tenza et marque une réorganisation éditoriale de la chaîne, déjà relayée par la presse nationale.

Pascale de La Tour du Pin cash sur sa collaboration avec Cyril Hanouna

Avant ce nouvel exercice à la matinale de BFM TV, Pascale de La Tour du Pin a travaillé pour C8 au sein de l’équipe de Cyril Hanouna, où elle a exercé notamment comme joker pour la présentation de Touche pas à mon poste et Face à Baba et figurait parmi les chroniqueuses régulières de l’animateur.

La fermeture de C8, consécutive au non-renouvellement de l’autorisation de fréquence par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom), a mis un terme à cette collaboration, rappelle la source. Interrogée sur Europe 1, la journaliste a décrit les réactions dans son milieu professionnel après son passage sur la chaîne de divertissement : « Quand je suis partie chez Cyril Hanouna, je peux vous dire que j’ai 80 % de mon carnet d’adresses qui n’ont pas compris, car j’étais très axée sur l’info, je le suis toujours, c’est mon ADN, mais partir chez le ‘diable’ de la télévision, c’était un peu trahir son camp ».

Elle a aussi évoqué les conséquences personnelles de ce choix médiatique lors d’un échange avec Pascal Praud : « Il y a des gens avec qui je ne parle plus. Moi, je ne fais pas d’histoires, mais j’ai été jugée. Qu’est-ce que j’ai pris dans la figure ! J’ai tout entendu ! Pour beaucoup, je faisais un pacte avec l’ennemi ».

Malgré l’arrêt de la chaîne, la journaliste a continué son parcours professionnel et a « su rebondir » dans le milieu audiovisuel, selon les éléments rapportés. De son côté, Cyril Hanouna a relancé un concept de talk similaire à son ancien programme sous le titre Tout beau tout n9uf, qui retrouve plusieurs chroniqueurs emblématiques tels que Valérie Bénaïm, Géraldine Maillet, Raymond Aabou et Matthieu Delormeau.