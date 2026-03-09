Pascale de La Tour du Pin explique ce qu’elle pense de la place de Perrine Storme

Le 9 mars, à partir de 6 heures, Pascale de La Tour du Pin a repris l’antenne de BFMTV en compagnie de Mathieu Coache, remplaçant dans la matinale Perrine Storme et Dominique Tenza. Au cœur d’une édition spéciale consacrée à la guerre en Iran, la journaliste a couvert des développements internationaux immédiats — alertes dans le nord d’Israël, 32 blessés au Bahreïn et de fortes explosions au Qatar — dès sa prise de fonction.

Contactée par la direction avant son retour, Pascale de La Tour du Pin a dit avoir été surprise par la proposition. Elle a raconté au Parisien-Aujourd’hui en France qu’« je suis tombée de l’armoire » lorsque Fabien Namias, le patron de BFMTV, l’a appelée pour reprendre l’antenne. La journaliste, âgée de 48 ans et originaire de Périgueux, a ajouté ne pas avoir hésité : « Je suis une femme de challenge, j’aime relever des défis. »

Sa carrière antérieure à BFMTV et ses passages sur d’autres chaînes expliquent en partie la réactivité de cette prise de poste. Recrutée par BFMTV en 2008 comme remplaçante, Pascale de La Tour du Pin a été titularisée sur la matinale : elle a présenté Première Édition aux côtés de Christophe Delay de 2010 à 2017. Après son départ en 2017, elle a travaillé pour LCI entre 2017 et 2021, rejoint ensuite C8 pour collaborer ponctuellement à l’équipe de chroniqueurs de Touche pas à mon poste entre 2023 et 2025, puis a été à l’antenne sur RMC Story la saison dernière avant d’être rappelée par BFMTV.

Pascale de La Tour du Pin de retour sur BFMTV : a-t-elle échangé avec Dominique Tenza et Perrine Storme ?

La réorganisation de la matinale intervient en cours de saison et a des répercussions directes sur les présentateurs précédents. Selon un communiqué de la chaîne, Perrine Storme et Dominique Tenza, qui assuraient la présentation de BFM Première depuis la rentrée, sont désormais appelés à « de nouvelles missions » au sein du groupe.

Interrogée sur d’éventuels échanges avec les journalistes concernés, Pascale de La Tour du Pin a indiqué ne pas avoir eu de contact direct avec elles ou eux avant sa prise de poste. Elle a néanmoins exprimé sa considération professionnelle en déclarant qu’« j’ai une pensée confraternelle pour ces deux super journalistes. Ils ont fait du bon travail ». Le remplacement s’est fait sous la responsabilité de la direction et s’est traduit par l’arrivée conjointe de Pascale de La Tour du Pin et de Mathieu Coache à la matinale ce 9 mars.

Sur l’antenne de reprise, la nouvelle équipe a été immédiatement confrontée à une actualité internationale dense et a diffusé l’édition spéciale consacrée aux conséquences régionales des tensions impliquant l’Iran, avec des reportages et éléments relayant les événements en Israël, au Bahreïn et au Qatar.