Pascale de la Tour du Pin détaille sa maison mêlant style nordique et chinois après son retour sur BFMTV

Le 3 mars dernier, Le Parisien annonçait le retour inattendu de Pascale de la Tour du Pin sur le plateau de BFMTV : après avoir rejoint la prématinale de RMC à la rentrée, la journaliste intègre désormais la matinale de la chaîne d’information et était déjà présente à l’antenne le 9 mars 2026. Son retour, décidé dans l’urgence, a été confirmé par ses propos rapportés aux médias qui décrivent une proposition faite au détour d’un café avec un dirigeant du groupe.

Dans un entretien relayé par Gala, Pascale de la Tour du Pin raconte la surprise qu’elle a ressentie lorsque Jean-Philippe Baille, l’un des dirigeants du groupe, lui a suggéré de revenir à BFMTV pour la matinale. « Quand BFMTV m’a rappelée, je suis tombée de l’armoire », confie-t-elle, rappelant que l’offre ne figurait pas dans ses plans alors qu’elle travaillait à ce moment-là sur RMC et RMC Story.

La journaliste explique qu’après un temps de réflexion elle a accepté la proposition, attirée par le défi professionnel : « Je suis une femme de challenge : j’aime quand il faut se dépasser », dit-elle, soulignant qu’elle a choisi ce nouveau rôle pour se maintenir en tension professionnelle plutôt que de s’installer.

Les coulisses de la décision et l’organisation autour de la matinale

Pascale de la Tour du Pin détaille les circonstances particulières de son recrutement : un échange informel, un café, puis une proposition soudaine de « retourner à la matinale ». Elle relate l’élément déclencheur avec le ton de ceux qui n’attendaient pas un tel tournant de carrière.

La journaliste évoque aussi la nature exigeante du travail à BFMTV, notamment la nécessité d’adaptation permanente face à l’actualité : « Je crois qu’on n’est jamais vraiment prêt », affirme-t-elle, ajoutant qu’à BFMTV « tout peut changer d’une seconde à l’autre en fonction de l’actualité ». Elle anticipe une organisation de travail intense, prévoyant que la nuit précédant sa première intervention sera « courte ».

La décision est intervenue alors que Pascale avait déjà envisagé des vacances, prévues ce 8 mars, qui ont été bouleversées par la proposition de la chaîne. Elle doit désormais s’imposer dans une tranche horaire où la concurrence est importante, en s’appuyant sur son expérience et sa volonté de relever des défis professionnels.

Parallèlement à son actualité professionnelle, la journaliste a fait visiter son domicile au Journal de la Maison, où son intérieur a été décrit comme un « mélange de moderne et de classique avec une grande part nordique ». Elle a précisé la présence d’une commode chinoise et d’un grand tableau signé par le grapheur ODN.