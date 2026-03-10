Pascal Praud : viré, Philippe Bilger règle ses comptes avec CNews

Philippe Bilger, chroniqueur historique et ancien magistrat, affirme avoir été écarté de CNews en janvier « sans le courage de la moindre explication officielle » et annonce la parution d’un livre le 10 avril dans lequel il dit vouloir raconter les coulisses de son départ. Sa prise de parole publique, relayée le 10 mars sur X et dans la presse, intervient dans un contexte de tension autour de la chaîne d’information et de polémiques médiatiques récentes.

Depuis 2019, l’émission matinale « L’heure des pros », animée par Pascal Praud de 9 h à 10 h 30 du lundi au vendredi, a réuni de nombreux éditorialistes. Philippe Bilger, qui y intervenait comme chroniqueur, n’y figure plus depuis janvier. Sur X, il a écrit : « Pour tous ceux qui au quotidien m’interpellent chaleureusement en s’étonnant de ne plus me voir sur CNews, je précise que j’ai été ‘viré’ par cette chaîne courant janvier sans le courage de la moindre explication officielle. »

Ancien magistrat, avocat honoraire et figure médiatique âgée de 82 ans, Bilger a également pris la parole dans les colonnes du quotidien Le Monde, où il a rendu compte de son ressenti à propos de la chaîne : « Je suis profondément soulagé de ne plus appartenir à cette chaîne d’opinions », ajoutant avoir subi « une inquisition sourcilleuse » et une « philosophie totalitariste » qui, selon lui, créaient « une atmosphère d’étouffement ». Ces déclarations confirment la rupture entre le chroniqueur et CNews, sans qu’une explication officielle de la direction n’ait été publiée.

Bilger annonce un livre et promet des révélations

Dans le tweet du 10 mars, Philippe Bilger a annoncé la parution le 10 avril d’un ouvrage intitulé L’heure des crocs – De CNews et du délit d’opinion, publié aux éditions de l’Archipel et présenté « sous l’égide » d’Olivier Philipponnat. Il indique vouloir y « lever le voile » sur son parcours au sein de la chaîne et sur les circonstances de son éviction.

La presse française a rendu compte de cet épisode. Selon Libération, la direction de CNews aurait « remercié » Bilger sans formule explicite et sans fournir d’explication formelle. L’intéressé conteste ce mode de départ et, dans ses déclarations au quotidien, dénonce « un pouvoir opaque et massif, totalitaire d’une certaine manière », reprochant l’absence de justification officielle quant à son renvoi.

Les éléments publics disponibles sont constitués des déclarations de Philippe Bilger dans Le Monde, de son message publié sur X le 10 mars 2026, et des reprises médiatiques, dont Libération, qui rapporte l’absence d’explication formelle de la part de la chaîne. L’annonce précise la date de publication du livre (10 avril) et son éditeur (éditions de l’Archipel), sans autre détail sur le contenu ou sur d’éventuelles réactions officielles de CNews à ce stade.